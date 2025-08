CERVETERI – Si è ribaltato sulla carreggiata ieri nel tardo pomeriggio. Brutto incidente sulla provinciale Sasso-Furbara e a farne le spese è stato il conducente, un uomo residente a Manziana trasportato in ospedale con l’eliambulanza. A bordo anche una donna, ferita ma in modo meno grave. Dinamica al vaglio dei carabinieri intervenuti con la pattuglia locale di Campo di Mare. Sono arrivati anche i vigili del fuoco di Cerenova per liberare il guidatore dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area. Si tratta dell’ennesimo incidente nella periferia etrusca.

