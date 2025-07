TARQUINIA - Tarquinia virale sui social, ancora una volta: a portarla agli onori della gloria Gian Marco D'Eusebi, in arte @azzykky, un giovane content creator romano tra i più noti del web, venuto nella città etrusca su invito di Fabio Gagni.

Da sempre appassionato di arte e storia, D'Eusebi sui social racconta gli aspetti più singolari della storia di Roma, i suoi luoghi nascosti, le curiosità, le leggende svelando gli aneddoti più misteriosi e interessanti della Città Eterna. Il suo video su Tarquinia in appena mezz'ora è schizzato oltre le 30mila visualizzazioni, preparandosi a salire verso numeri ben più elevati. Una vera esagerazione i commenti positivi di tante persone interessate a scoprire la città.

Un reel che ben si inquadra nella cornice dell'insieme di strategie e attività promosse da Gagni, volte a promuovere Tarquinia valorizzandone l'immagine in maniera positiva ed attrattiva, con l'obiettivo di fare da calamita per visitatori e turisti. Mettere in mostra la "bellezza" è proprio la mission del progetto civico e volontario di destination marketing di “Se Ami Tarquinia”, che oggi, con D'Eusepi, mette un bel fiore al suo occhiello.

