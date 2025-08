Ancora una grande soddisfazione per l’Atletico Civitavecchia ed in particolare per il settore femminile. La classe 2017 Diletta Boncoraglio lascia la formazione gialloblù, perché passerà alla Roma Calcio Femminile. Grandissima la soddisfazione per la società della presidentessa Olimpia Santoro, che garantirà alla bambina di otto anni di poter entrare a far parte della società giallorossa, sicuramente una delle migliori nel panorama regionale e non solo.

Il passaggio di Boncoraglio arriva al termine di tre anni vissuti sul green del San Liborio Stadium, dove la giovanissima Diletta è cresciuta sotto lo sguardo vigile dello staff tecnico dell’Atletico ed ora potrà evolversi ulteriormente con la maglia della Roma. L’aggancio è arrivato grazie alla segnalazione di un osservatore, che sul suo taccuino ha presentato dei riscontri molto positivi riguardo la bambina. Dopodiché la Roma ha contattato l’Atletico per chiedere informazioni ed ovviamente il club civitavecchiese ha coinvolto immediatamente i genitori di Boncoraglio, molto entusiasti per l’opportunità, e fatto da tramite.

Quindi Diletta ha volto un provino vero e proprio, con la dirigenza della Roma che ha scelto di inserirla all’interno della squadra Primi Calci. Sicuramente una grossa soddisfazione per l’Atletico, che oltre a puntare sempre in alto per quanto riguarda il settore giovanile, sia al femminile che al maschile, può garantire di poter abbracciare il calcio dei grandi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA