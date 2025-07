CIVITAVECCHIA – Doppio intervento di disinfestazione, nelle notti tra il 4 e il 5 agosto, e tra il 5 ed il 6 agosto, nella fascia oraria che va dalle 0:00 alle 4:00, su tutto il territorio comunale, contro la zanzara nello stadio adulto.

Nella prima giornata l’attività è previsto nel centro città mentre nella seconda l’attività sarà compiuta nelle zone periferiche. A tal proposito, il Comune invita tutta la cittadinanza a volersi attenere alle seguenti indicazioni: non stazionare all’aperto nelle zone oggetto dell’intervento durante i trattamenti, chiudere porte e finestre delle proprie abitazioni, non lasciare all’aperto cibi o altre sostanze commestibili, non lasciare esposti all’aperto vestiti o altri indumenti.

Ancora porre in atto, dove necessario, gli opportuni accorgimenti affinché gli animali domestici non siano esposti ne possano venire a contatto con le sostanze disinfestanti durante l’erogazione e disattivare gli impianti d’irrigazione dei giardini durante ed almeno per le 24 successive al trattamento.