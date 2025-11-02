Terza sconfitta stagionale per la Viterbese che nell’attesa sfida esterna con il Pomezia è stata sconfitta per 1-0. Era un match delicato per entrambe le compagini dopo il loro inizio di stagione non eccelso. L’ha spuntata di misura la compagine di mister Colantoni grazie alla rete segnata da Catese al 29’ del secondo tempo che ha trafitto Bertollini apparso un po’ incerto nell’occasione. Viterbese che si è schierata con un iniziale 4-2-3-1 e con il seguente undici: Bertollini, Nesta, Crocchianti, Filosa, Marino, Petruccelli, Fatati (41' pt Rossi), Sabatini (38 st Cuffa), De Angelis, Vivacqua, Follo. A disp. Casagrande, Manca, Venditti, Angelini, Di Prospero, Gagliardi, Delogu. Gialloblu’ con un centrocampo di emergenza per le rescissioni di Proietti e Luciani, la rinuncia a Iurato squalificato per una giornata e a complicare le cose ci si è messo anche l’infortunio occorso a Fatati sul finire del primo tempo. Dopo due sconfitte consecutive, il Pomezia di mister Colantoni era chiamato a dare una risposta convincente sul campo. Rispetto alla trasferta di Aranova, i rossoblù hanno apportato alcune modifiche, con Giordani schierato dal primo minuto e Laurato preferito a Laurenti, mentre Sevieri e Teti sono risultati assenti per influenza. Il match ha visto un’incomprensione difensiva della Viterbese al 7°, occasione nella quale Damiani ha avuto la possibilità di segnare, ma non è riuscito a capitalizzare l’opportunità, permettendo alla difesa avversaria di salvarsi in extremis. Solo un minuto dopo, gli ospiti hanno risposto con un contropiede guidato da Vivacqua, il cui tentativo di pallonetto su Giordani è terminato alto sopra la traversa. Al 27°, Sabatini ha provato a portare in vantaggio la Viterbese con un colpo di testa, ma Giordani ha parato agevolmente senza particolari difficoltà. La prima frazione si è conclusa senza ulteriori azioni significative, fatta eccezione per l’infortunio dell’ex rossoblù Alessio Fatati, costretto a lasciare il campo a favore di Rossi. Ad inizio secondo tempo, Giordani ha messo in mostra un intervento decisivo deviano in angolo una conclusione ravvicinata di Rossi. Il momento chiave è arrivato al 29’, quando un calcio di punizione dalla trequarti battuto da Fe’ ha trovato in area Andrea Catese, il quale, con un’ottima inzuccata, ha realizzato il gol del vantaggio rossoblù, il suo primo in questa stagione. Dopo quattro minuti di recupero, il Pomezia ha potuto finalmente esultare per il ritorno alla vittoria. Viterbese che resta ferma a 12 punti molto più vicina alla zona play out che a quella dei play off anche se la classifica resta molto corta. Pomezia che rilancia le sue ambizioni. Bocche cucite in casa gialloblù con il silenzio stampa che continua. Domenica al Rocchi la Viterbese ospiterà il Pro Calcio Tor Sapienza.

