Doveva essere la domenica con l’avvicinamento della Viterbese alla seconda piazza e invece il mese di marzo è iniziato come peggio non poteva andare per i gialloblu che perdono per 2-1 sul campo dell’Ottavia la loro settima gara stagionale, la seconda consecutiva in trasferta con la gestione di mister Gardini. Un ko che anche alla luce dei risultati della giornata ha portato la Viterbese a restare al quarto posto con le lunghezze da recuperare sul secondo posto che restano sempre sette ma con ben quattro formazioni davanti e con il Civitavecchia che ha raggiunto al posto d’onore la W3 Maccarese battuta in casa dalla regina Valmontone che prosegue nella sua cavalcata trionfale verso il meritato titolo. Viterbese quindi affossata dall’Ottavia che cercava i punti salvezza e che alla fine ha merita l’intera posta in palio per il grande ardore dimostrato dal primo all’ultimo minuto. Parte meglio la squadra di casa che impegna Santilli in un paio di occasioni. Poi cresce la Viterbese che spreca con Capuano due clamorose opportunità e che a sorpresa subisce la rete dell’1-0 con un rapido contropiede dei padroni di casa finalizzato al meglio da Castellano. Nella ripresa c’è più veemenza nelle giocate gialloblu e la Viterbese trova la rete del pari con Fischetti che era appena entrato in campo dalla panchina. Si era al 23’ del secondo tempo e tra i tifosi cresceva l’ottimismo per completare la rimonta. E invece a 6 minuti dalla fine Tocci sorprende ancora la distratta retroguardia della Viterbese e infila la rete del nuovo vantaggio che resisterà sino al termine. Nella domenica che poteva essere della svolta è arrivata la sconfitta più pesante. Al termine del match mister Gardini nell’analisi ha sottolineato il suo rammarico per un primo tempo opaco e per qualche occasione di troppo fallita riconoscendo i meriti dell’avversario che si è dimostrato cinico e che ha giocato una grande gara di carattere.

