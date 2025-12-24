La Virtus Marina di San Nicola, come noto, da quest’anno ha avviato il suo settore di calcio a 5, inaugurando un ambizioso progetto dedicato al futsal, disciplina sempre più in voga. L’iniziativa è nata dalla visione di Mario Buonocuore, mister dall’esperienza decennale nel settore, che ha voluto portare questa realtà in nuovi contesti. Il vicepresidente della Virtus Ian Rocco e il DS Vincenzo Bari hanno accettato subito la nuova sfida per permettere così un’ulteriore crescita del club.

Il coordinamento tecnico è affidato a un team composto da: Mister Davide Daniele, Nicola Sassanelli (preparatore atletico), Giuseppe Mosca (preparatore dei portieri).

«Siamo più che soddisfatti – hanno dichiarato i rappresentanti del gruppo – perché dopo un inizio un po’ timido ora siamo al quinto posto condiviso con il Real Sporting. Abbiamo totalizzato 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte e questo è un ottimo risultato considerato che gran parte della squadra proviene dal calcio a 11 non conosceva così bene il futsal. È bello vedere come il duro lavoro negli allenamenti, l'impegno costante e la capacità di compattarsi come gruppo in così poco tempo abbiano dato i loro frutti. La vittoria alla terza partita contro il Civitavecchia ha chiaramente sbloccato tutto, dando la spinta giusta. La strada intrapresa è vincente, non solo per i punti in classifica, ma per lo spirito e la crescita collettiva. Un ringraziamento speciale va ai ragazzi dell’Under 19, guidati dal capitano Filippo Dini Ciacci: sono loro i veri protagonisti di questo investimento concreto sul futuro e sulla crescita del movimento sportivo locale».

