Lo scorso weekend presso il Palasport di Montalto di Castro, è andato di scena il 9° trofeo Tuscia. 11 società e 200 atleti, fra Lazio e Toscana, si sono confrontati su 3 tatami in una gara di Karate specialità Kata (forme). La competizione è disciplinata secondo il regolamento Fijlkam 2025. La Vip Club Civitavecchia, sempre presente con la compagine del M° Enrico Bruno, per l’occasione convocato come coordinatore dei giudici di tatami, viene guidata dall’Allenatore Roberta Bruno (insegnante preagonisti), partecipando alla competizione con 12 atleti dai 5 ai 40 anni. Medaglia d’oro per Roberto Pomarico (Master maschili cinture Nere) e Mario D’Aniello (Master maschili cinture B/G). Medaglia d’argento per Gabriele Proietti (Juniores maschili cinture G/A) e per Nicolò di Girolamo (preagonisti maschili cinture G/A). Medaglia di bronzo per Cristina Prudente (Senior femminili cinture Nere). Tantissimi complimenti anche agli altri giovani atleti che hanno sfiorato il podio: Gabriele Di Girolamo, Flavio Ruspantini, Andrea Mariani, Tommaso Nicastro, Jacopo Di Girolamo, Francesco Mariani, Flavio Rapone. Il Maestro Bruno dichiara “Passione e voglia di mettersi in gioco per imporre le nostre capacità, sono sempre gli elementi vincenti per intraprendere le competizioni. In momenti in cui la concentrazione e gli stimoli sembrano non bastare più, risulta fondamentale il concetto di squadra, e mia figlia Roberta, seppur giovane insegnante, stà dimostrando di avere competenze tecniche, comunicative e organizzative, nonchè una forte credibilità e saper trasmettere i valori del karate a questi piccoli karateki. Tuttavia un grandissimo grazie và alla società e ai genitori, che sacrificano le domeniche di riposo lavorativo per dare grande supporto a tutti i ragazzi, sia morale che organizzativo, e che giorno dopo giorno li seguono guidandoli ed educandoli ai veri valori della vita, e che con tanti sacrifici fanno si che i loro figli possano confrontarsi con altre realtà, praticando una “disciplina sportiva” che oltre ai classici benefici fisici stimola l'autocontrollo e aiuta a ridurre ansia e insicurezza, a rispettare l'avversario e a restare calmi in situazioni di pericolo”.

