Di dubbi ce ne erano veramente pochi, ma ora è giunta la conferma ufficiale. Viola Ricci è stata convocata per partecipare ai prossimi campionati Europei Juniores, che si terranno dal 1° al 6 luglio, che sono programmati in Slovacchia, per la precisione a Samorin. La notizia circolava negli ambienti da diverse settimane, sin da quando l’ondina della Coser Nuoto era stata chiamata per prendere parte ad un collegiale con gli azzurrini a Riccione lo scorso aprile. Grande la soddisfazione per Viola Ricci, sorella minore di Asia, che ormai da diversi anni è una delle gemme del movimento civitavecchiese.

«Siamo pieni di orgoglio per questo traguardo importantissimo – affermano dalla società del presidente Fabio De Santis – frutto di tanto impegno, passione e determinazione. Viola rappresenterà l’Italia e il nostro team Coser e la città di Civitavecchia in una delle competizioni giovanili più prestigiose d’Europa. Ogni allenamento, ogni sacrificio, ogni gara, oggi assumono un significato ancora più speciale. Adesso si parte per una nuova, emozionante avventura internazionale. Forza Viola, siamo tutti con te». Ricci si aggiunge alle altre importanti notizie di questo periodo per la formazione gialloblù, che hanno coinvolto anche Lorenzo Ballarati, Daniele Fiorelli, Luna Lorenzoni e Francesco Arcadi.

