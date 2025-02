QUI PRIMA CATEGORIA. Nei minuti finali la spunta il Castel Sant’Elia, mentre il Dlf torna alla sconfitta nel campionato di Prima Categoria. Finisce 2-0 per i viterbesi, in un pari che non avrebbe scandalizzato nessuno. Decidono il match Catracchia e Verzari. «In classifica i biancoverdi arretrano di una posizione - spiegano i biancoverdi - il Dlf non sfigura davanti all’ex capolista, anzi. Buono l’approccio e il modus operandi nell’arco della gara degli uomini di Mister Onorati, ma l’esperienza e la forza degli avanti ospiti devia la bilancia dalle loro parti. Lo fa solo sul finale, quando prima Catracchia e poi Verzari superano un Paniccia fin lì inoperoso. Si cresce anche così».

QUI SECONDA CATEGORIA. Il Quartiere Campo Oro tiene saldo il primato nel campionato di Seconda Categoria. Al Tamagnini finisce per 2-0 la gara dei gialloverdi contro la Virtus Caprarola. Il solito bomber Rasi rompe il ghiaccio, firmando così il suo 17esimo gol stagionale. Nella ripresa la formazione di Fabio Secondino trova tranquillità con il sigillo di Giordano Di Leva. Non era facile scendere in campo con la concentrazione giusta, visto che già si sapeva delle vittorie di Atletico Monte Romano e Sutri, con il Qco che mantiene i tre punti di margine sulla seconda piazza. «Partita bruttina - afferma mister Fabio Secondino - potevamo chiuderla con un divario maggiore, abbiamo fallito tantissime occasioni da gol. Almeno 6-7 volte siamo stati in chiaro contropiede davanti al portiere. Mi ha impressionato bene Grieco in porta. Era importante vincere dopo la pesante sconfitta di Oriolo ed abbiamo reagito. Mi dispiace per gli infortuni di Poggi e Di Gennaro, sono fiducioso che in settimana il nostro staff sanitario possa rimetterli in condizione. Rimaniamo a +3 sul secondo posto, con la costanza possiamo rimanere lassù al comando. La squadra è viva e vogliamo lottare fino alla fine, ora ci attendono due trasferte insidiose, come quella con il Kaysra che in settimana ha fatto degli inserimenti molto importanti».

QUI TERZA CATEGORIA. La Csl Soccer fa un passo molto importante verso la promozione. Nel big match del campionato di Terza Categoria i rossoblu hanno sconfitto per 2-0 il Blera secondo della classe. Dopo soli due minuti è già vantaggio dei leoni con Presutti. La squadra di Tommaso Valente ha molte altre chance per raddoppiare, ma l'occasione più grossa ce l'hanno gli ospiti ad inizio secondo tempo, ma Baffioni fa una clamorosa parata. Al 18’, approfittando di una distrazione avversaria, Stazi chiude la contesa. Diventano così cinque i punti di vantaggio della Csl sul Blera, quindi un bottino da difendere nel corso della stagione, che ancora deve vedere il giro di boa.

