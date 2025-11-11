Splendida giornata di sport e risultati per l’Atletica Villa Guglielmi, protagonista su più fronti nel weekend appena trascorso. A Castel Gandolfo, in occasione del campionato regionale di Corsa su Strada-Trofeo Autunnale Decathlon Cup, la giovane Giorgia Chierchia ha brillato nella gara dei 1500 metri. Quest'ultima ha conquistato un’ottima quinta posizione assoluta, che le ha permesso di salire sul secondo gradino del podio tra le nate nel 2013, in una competizione che ha visto ben 50 partecipanti al via. Una prestazione di grande carattere per la giovane atleta, che conferma il suo costante percorso di crescita. Nella stessa manifestazione, ottimo risultato anche per Emma Canteri, impegnata nei 2000 metri categoria Cadette: per lei un soddisfacente 5° posto su 41 classificate, frutto di determinazione e grinta dall’inizio alla fine. Due prestazioni che fanno ben sperare per il futuro e che, chissà, potrebbero portare entrambe le ragazze a calcare, tra qualche anno, il palcoscenico della Best Woman, la storica corsa su strada di Fiumicino. Ma le soddisfazioni per l’Atletica Villa Guglielmi non si fermano qui. A Roma, infatti, nella 15K Ford Puma, Ilaria Bassetti - categoria Master 1983 - ha portato a termine i 15 chilometri con grande qualità. Confermandosi, dunque, atleta affidabile e sempre pronta a dare il meglio in ogni occasione.

