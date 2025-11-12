Social
mercoledì, 12.11.2025
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa lunedì 10 novembre 2025
Cronaca

Viabilità, Pd e Città Metropolitana a confronto: un dialogo concreto per soluzioni reali

Carminelli, Curi e la sindaca di Tolfa Bentivoglio hanno incontrato i dirigenti tecnici e rappresentanti politici dell’ent
Cronaca

Project financing per la ristrutturazione dello stabilimento balneare di Santa Marinella: partita la raccolta firme

Iniziativa delle forze politiche d’opposizione. Il sindaco Tidei replica: «Sarà una gara europea che verrà affidata al massimo ribasso»
Cronaca

Biblioteca Santa Marinella, presentato il libro di Marina Marucci

Cronaca

Santa Marinella, una cerimonia in ricordo delle 19 vittime, di cui 17 militari e due civili

Strage di Nassiriya in Iraq: commemorazione domani alle 10 in piazza Caduti di Nassiriya a S. Severa
Cronaca

Tarquinia, oggi alle 17 consiglio comunale

Alessandra Rosati
Il fatto

Rapina la notte di Halloween: denunciati 4 giovani tra cui una 18enne

E’ accaduto a Tuscania dove un ingegnere nel settore del fotovoltaico era stato picchiato e minacciato con un coltello a serramanico
Il fatto

Sventata una truffa a un anziano: in due nei guai

L'uomo, 85enne di Vasanello, non si è perso d'animo e ha dato l'allarme. Denunciati i presunti autori del tentativo di raggiro
Cronaca

Premio “Trame da Film”: Marino Santinelli fra i finalisti

Con “Parole in Movimento” il montaltese ha sfiorato il podio. L’orgoglio della città
Alessandra Rosati
L’accusa

«Più soldi alle famiglie in difficoltà e meno ai concerti»

La proposta di Ladispoli Attiva respinta dalla maggioranza
