CIVITAVECCHIA – Il catechismo cambia volto. In alcune diocesi, su indicazione del vescovo, la Cresima precede la Prima Comunione, segnando un nuovo modo di intendere il cammino di fede dei bambini. Ma a cambiare non è solo l’ordine dei sacramenti: anche la catechesi si rinnova, abbandonando formalità e schemi rigidi per favorire partecipazione, dialogo e condivisione. Alla chiesa dei Santi Martiri Giapponesi, la vulcanica e passionale catechista Romina, insegnante di lunga esperienza e instancabile animatrice della comunità, ha scelto un modo originale per coinvolgere le famiglie: un incontro organizzativo sul lungomare, subito dopo la messa. Complice il bel tempo di novembre, genitori e bambini si sono ritrovati all’aperto per parlare di fede e preparazione ai sacramenti, in un clima disteso e familiare. Un piccolo esempio di come la Chiesa, pur restando fedele al suo messaggio, sappia reinventarsi e parlare alle persone nel linguaggio semplice della vita quotidiana. Perché la fede, oggi più che mai, si costruisce anche fuori dalla canonica — tra la gente, nel cuore della comunità.