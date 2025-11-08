CIVITAVECCHIA – Profonda commozione in città per la scomparsa di Kumiko Yoshii, cantante lirica e insegnante che, insieme al marito Armando Caforio, aveva fondato e diretto l’associazione musicale “L’Arte del Canto”, diventata negli anni un autentico punto di riferimento per la formazione di numerosi giovani talenti.

Nelle ultime ore si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e di affetto, a testimonianza del segno profondo che Kumiko ha lasciato in chi ha avuto modo di incrociarne il cammino. Tutti la ricordano come una donna gentile, raffinata e dolce, dotata di un’eleganza naturale e di una sensibilità artistica fuori dal comune.

“Artista di straordinaria sensibilità e insegnante di infinita pazienza”, si legge sui social. “La tua grazia, la tua gentilezza, la tua forza e i tuoi insegnamenti rimarranno per sempre nel nostro cuore”. E ancora: “Grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato”.

Tutti a ricordare una cantante lirica di grande talento, un’insegnante appassionata e una persona di grande classe e signorilità. Alla famiglia — al marito Armando e al figlio Alessandro, calciatore del Santa Marinella — le condoglianze della nostra redazione.