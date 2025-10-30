Grande giornata di sport e soddisfazioni per i giovani atleti dell’Atletica Villa Guglielmi, impegnati a Formia nei campionati regionali. La squadra fiumicinese ha brillato con prestazioni di alto livello, coronando anche nuovi primati personali. Il protagonista assoluto è stato Gabriele Cesarini, che si è laureato campione regionale nei 300 metri con un eccellente tempo di 41.46, dimostrando potenza e maturità agonistica. Non soddisafatto, Gabriele ha conquistato la seconda posizione nei 60 metri con 8.12, completando così alla perfezione. Ottime notizie anche dal settore femminile: Giorgia Chierchia ha chiuso quarta nei 1000 metri su 22 partecipanti con il tempo di 3:22.50, migliorando di oltre un secondo il proprio primato personale. Nei 60 metri, la stessa Giorgia si è distinta ancora con un ottimo 9.01, nuovo personal best e 15esima posizione su 68 atlete, nonostante la distanza non sia la sua specialità. Progressi evidenti per Maila Agresti, autrice di un nuovo personale di 9.29, e per Ginevra Colella, che ha corso in 9.69 mostrando determinazione e crescita. Nel settore velocità prolungata, Gaia Cecconi ha disputato un solido 300 metri, confermando i suoi continui miglioramenti e un atteggiamento competitivo sempre più maturo. Una trasferta ricca di emozioni, impegno e risultati, a testimonianza della qualità del lavoro svolto dal gruppo e dai tecnici dell'Atletica Villa Guglielmi. Marco, Emiliano e Roberto, sempre al fianco dei ragazzi con passione e competenza.

