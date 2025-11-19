È stato un fine settimana ricco di emozioni e risultati di prestigio per i giovani atleti dell'Atletica Villa Guglielmi. Quest'ultima, società podistica fiumicinese, ha visto i suoi corridori impegnati su due fronti: il Memorial Oscar Barletta a Civitavecchia e la terza tappa di “Corri per il Verde” al Parco Castellaccio, nel quartiere Eur.

MEMORIAL OSCAR BARLETTA: DOPPIETTA CHERUBINI E TANTI PIAZZAMENTI SUL PODIO. A Civitavecchia brillano le prestazioni dei più grandi, a partire da Samuele Cherubini, protagonista assoluto nella categoria EM10 (classe 2015). Il giovane talento conquista una splendida doppietta, imponendosi nei 60 metri con il tempo di 9.05 e dominando i 600 metri in 1:55.97. Ottima prova anche per il fratello minore Davide Cherubini, classe 2019, che nella categoria EM5 firma un eccellente secondo posto nei 60 metri con 10.86. Tra le ragazze, Giorgia si mette in grande evidenza: chiude seconda nei 150 metri in 22.82 e conquista il bronzo nei 1000 metri con 3:21.98, tempo che rappresenta anche il suo nuovo personal best. Buone sensazioni anche in casa Cadette, dove Emma Canteri chiude terza nei 1000 metri in 3:33.48, mentre Chiara Marchetti si piazza quinta nei 150 metri con 22.71. Tra gli Junior, Antonio Camberini registra un ottimo 18.60 nei 150 metri, confermando una crescita costante.

“CORRI PER IL VERDE”, ENTUSIASMO E PARTECIPAZIONE PER I PIÙ PICCOLI. Grande partecipazione anche al Parco Castellaccio, dove i più piccoli sono stati accompagnati dalle famiglie e dalle tecniche Patrizia e Raffaella, sempre preziose nel guidare entusiasmo e motivazione. Nella categoria Cuccioli (300 m) vittoria netta per Davide Cherubini in 1:19, seguito da Lorenzo Bianco Volpicelli (1:30) e Mattia Zuccaro (2:04). In campo femminile brillano Giorgia Zaccaria con 1:51, Giorgia Ianniello (2:10) e Ambra Itali (2:20). Tra i Pulcini/e (600 m) il più rapido è stato Gabriele Fornara con il tempo di 2:47, davanti a Maria Gallo (2:59) e Serena Gallo (3:04). Completano la graduatoria Malika Federici (3:11) e Nikolas Ciabatta (3:42). Negli Esordienti (1000 m) successo di Federico Musso, che chiude in 5:07. Seguono Mattia Sebellico con 5:45, Francesco Zaccaria (5:53) e Federica Lepri, autrice di un 6:19. Tra podi, esordi e nuove esperienze, il fine settimana lascia in tutti un grande senso di soddisfazione. I risultati testimoniano l’impegno costante dei ragazzi e il supporto fondamentale delle famiglie e delle tecniche. Sempre in prima linea per accompagnare la crescita sportiva dei giovani atleti.

