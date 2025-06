Sono già cominciati i lavori di manutenzione al PalaGalli. Inizialmente gli interventi erano stati fissati a partire dal 10 giugno, ma nella mattinata di oggi si è partiti con lo svuotamento della vasca, che è attualmente in corso. Una situazione che era già venuta alla luce nei giorni scorsi, quando la Nautilus aveva spiegato, in conferenza stampa, che il Comune non aveva dato il permesso per disputare le partite della finale playoff a viale Lazio, poiché i lavori sarebbero potuti cominciare in anticipo.

E questo è avvenuto. Stando alle indiscrezioni che circolano, il via sarebbe stato dato con pochissimo preavviso nei confronti della società che attualmente stanno utilizzando lo Stadio del Nuoto, con dei ragazzi che avrebbero saputo la notizia sono una volta giunti alla struttura.

Addirittura per il prossimo fine settimana era prevista una gara di nuoto organizzata dall’Acli, che, a questo punto non si svolgerà più a Civitavecchia.

Questo aumenta i dubbi sul PalaGalli, con le preoccupazioni già manifestate soprattutto dalla Coser, che sta preparando gli Europei giovanili, a cui parteciperanno tre atleti, e che si troveranno a doversi trasferire a Roma per svolgere gli allenamenti.

A questo punto si attende di capire quale sarà il modus operandi e quando ci sarà il famoso bando, che riguarderà non solo il PalaGalli, ma anche la piscina comunale di via Maratona.

