In questo weekend il calcio dilettantistico torna protagonista nel girone C di Promozione. Nella giornata odierna, a partire quindi dalla mattinata sino al pomeriggio, tra le consuete gare di campionato che andranno in scena scenderà in campo anche il Fregene Maccarese. I biancorossi, terza forza della classe - a -3 partite dal termine - distano soli 2 punti dal secondo posto e 3 invece dal primo. Rispettivamente ricoperti dal Città di Formia, peraltro vincitore durante lo scorso fine settimana sulla squadra di mister Natalini e dal Pro Calcio Tor Sapienza. Comunque vada, la stagione per i fiumicinesi si può reputare più che soddisfacente, caratterizzata da grandi prestazioni sfornate in svariate occasioni. Senza ombra di dubbio, molto passerà proprio dall'Aristide Paglialunga, quando alle ore 11 Dipilato e compagni affronteranno l'Atletico Torrenova. Gli avversari in questione, quarti in classifica e a -10 dagli ospitanti, saranno di scena dopo l'1-1 dell'andata.

