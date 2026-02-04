E’ scomparso improvvisamente l’imprenditore e noto dirigente sportivo Antonio Frateiacci, 64 anni, di Vetralla. Titolare dell’omonima azienda “Arredamenti Frateiacci” era conosciutissimo negli ambienti calcistici della Tuscia per i suoi trascorsi nelle vesti di direttore sportivo delle società calcistiche della sua città ed in particolare del club della Comunale Foglianese che per molte stagioni ha giocato nei principali campionati dilettantistici laziali. Nei suoi lunghi trascorsi anche i ruoli avuti nel Paradiso Calcio e nella Viterbese con qualità indiscusse che gli sono valse nel 2019 la consegna della Benemerenza trai dirigenti della Lnd Lazio. Sui social in queste ore moltissimi messaggi di cordoglio sono stati inviati alla sua famiglia. Con Tonino Frateiacci detto il “Montagna” se ne va un pezzo della storia calcistica di Vetralla e provincia.