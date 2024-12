CERVETERI - «Ci vediamo sabato 19 ottobre alle 18 al Campo Enrico Galli per il nostro esordio in campionato contro la Romulea». L'invito al tifo arriva dal Cerveteri Woman. «Iniziamo questa stagione - spiegano dalla società - con grande motivazione: per noi stesse, per il nostro staff, per chi ci sostiene sempre e soprattutto per la città, alla quale vogliamo regalare grandi soddisfazioni». Le ragazze scenderanno in campo con le nuove maglie offerte dagli sponsor che ringraziano. E poi di nuovo l'invito: «Venite al campo e se volete incitateci dalle tribune».

©RIPRODUZIONE RISERVATA