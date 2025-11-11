Non basta vincere per andare avanti in Coppa Italia e guadagnarsi la possibilità di giocare la semifinale del torneo infrasettimanale. Il Civitavecchia Calcio è chiamato ad una grande impresa, in una settimana che farà capire maggiormente quali potranno essere le aspirazioni del gruppo di Massimo Castagnari. Si scende in campo per il ritorno dei quarti di finale, che vedrà Funari e compagni giocare alle 16.30 sul terreno di gioco del Certosa.

È il secondo atto del confronto iniziato due settimane fa al Tamagnini, quando i nerazzurri offrirono una brutta prova ed inciamparono per 2-1. Quindi serve l’impresa per capovolgere uno scenario che, al momento, vede favorito il team romano, che al momento sembra l’unica squadra in grado di bloccare l’inarrestabile marcia dell’Anagni primo in classifica. E di pensieri al campionato potrebbe averne anche il Civitavecchia, che domenica sarà di scena contro la grande favorita alla vigilia del campionato, quel Pomezia che sta ritrovando fiducia dopo una partenza pessima.

Tra l’altro le due contendenti sono appiccicate in classifica, in quanto sono entrambe al terzo posto. Tornando alla questione Coppa Italia, va ricordato che vige, stranamente, ancora il vecchio regolamento per il passaggio del turno, con preferenza per chi segna più gol in trasferta in caso di parità. Questo significa che il Civitavecchia dovrà segnare obbligatoriamente almeno due gol per sperare ancora, poiché proprio due sono state le reti realizzate dal Certosa al Tamagnini.

Quindi ci si attende un Civitavecchia pronta ad affilare le armi ed a disputare una gara prevalentemente offensiva, dove il 2-0 può consegnare il passaggio del turno e il 2-1 allungherebbe la contesa ai rigori. Difficile capire se mister Castagnari farà un po’ di turnover in vista di domenica a Pomezia.

Intanto è tornato a far parte del gruppo l’esterno Luca Avellini, già presente domenica in panchina in occasione della grande abbuffata contro il Campus Eur. Parliamo di un elemento che ha dimostrato il suo valore lo scorso anno, giocando sia come terzino che come esterno d’attacco, posizione che ha rivestito soprattutto nella seconda parte di stagione e dove lo ha visto molto bene Massimo Castagnari. Avellini ha cominciato la stagione con la maglia del Gaeta, ma si è separato la scorsa settimana dal club del golfo di Serapo.

Certosa-Civitavecchia sarà arbitrata da Christian Di Folca della sezione di Frosinone, mentre i suoi assistenti saranno Francesco Gioia di Roma 2 e Vasile Arseni di Ostia Lido.

