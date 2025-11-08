CIVITAVECCHIA – E sulla vicenda dell'incarico da 150mila euro da parte dell’amministrazione comunale, il capogruppo della Lega Antonio Giammusso accusa la maggioranza di immobilismo.

«Mentre la città affonda, c’è chi guarda altrove. Il sindaco Piendibene si nasconde dietro i suoi consiglieri, incapace di prendere posizione, mentre il Pd e Avs iniziano a prenderne le distanze su una consulenza scandalosa. Fa rumore il silenzio dei 5 Stelle, il movimento che predicava onestà, trasparenza e partecipazione. Nessuna parola, nessuna posizione sulla vicenda della consulenza diretta, nessuna presa di responsabilità. Eppure hanno due assessori e cinque consiglieri in maggioranza. Troppo impegnati a partecipare assemblee sull’attualità internazionale e su Gaza, si dimenticano completamente di occuparsi della città che amministrano. Civitavecchia - ha quindi concluso il capogruppo della Lega Giammusso - non ha bisogno di convegni, mozioni simboliche o salotti ideologici. Ha bisogno di serietà, presenza e scelte coraggiose. Ma evidentemente qualcuno ha scelto di fare politica con lo sguardo rivolto al palcoscenico e la schiena voltata ai problemi reali».