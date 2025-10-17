Potrebbe esserci un lieto ritorno in casa Civitavecchia. I nerazzurri sono sulle tracce di Edoardo Luciani, centrocampista che agisce nel ruolo di trequartista, che ha giocato per diverse stagioni al Tamagnini, vincendo anche una Coppa Italia di Eccellenza.

In estate il calciatore ha deciso di accettare la proposta della Viterbese, ma con i leoni le cose non sono andate al meglio e nelle scorse ore ha rescisso l’accordo che lo legava ai gialloblù. Il direttore sportivo Marco Angelocore è al lavoro per riportare Luciani alla corte di mister Castagnari ed in queste ore è previsto un incontro per definire la questione, con l’accordo che potrebbe andare in porto nelle ore precedenti alla gara con la W3 Maccarese.

