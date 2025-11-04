Continuano ad impazzare le notizie di calciomercato sul Civitavecchia. Un altro giocatore sembra pronto a lasciare la squadra. Stiamo parlando del centravanti Cristiano Sebastiani, uno dei pezzi forti del mercato estivo per i nerazzurri ed autore di cinque gol tra campionato e coppa, che viene indicato come partente. Ma dalla società civitavecchiese non viene al momento confermata la sua separazione, anche se, allo stesso tempo, non blinda l’attaccante al team di Massimo Castagnari.

È un momento particolare quello che sta vivendo la Vecchia, che ha avuto diversi movimenti nel gruppo nelle ultime settimane. Sono entrati Luciani, Fontana e Cestra, mentre sono andati via Ambro e Squerzanti. Toccata e fuga per Turchet, la cui esperienza è durata un mese preciso. Da capire quali siano state le scelte fatte dalla dirigenza.

Si tratta di decisioni prese per migliorare il roster e poter puntare con ancora più fermezza ai piani alti del girone A di Eccellenza? Ci sono giocatori che non hanno reso rispetto alle loro potenzialità? E ci potrebbero essere altri movimenti? Il ragionamento emerge dal fatto che ora manca un vero play di centrocampo, ruolo ricoperto ultimamente da Di Bari, che si è anche adattato molto bene al compito.

Oppure, viste le modifiche ai regolamenti, che di fatto danno vita ad un calciomercato aperto per gran parte della stagione, dobbiamo abituarci a situazioni del genere, anche perché, e va specificato, coinvolgono tante altre compagini dell’Eccellenza?

@RIPRODUZIONE RISERVATA