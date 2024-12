Il Civitavecchia Calcio potrebbe presto tornare a fare leva su un attaccante brasiliano, dopo Renan Pippi, che in nerazzurro vinse la Coppa Italia regionale. In queste ore si sono fatte intense le voci per un arrivo direttamente dal Sud America. Il direttore sportivo Marco Angelocore è sulle tracce della punta Wilson Cruz. Si tratta di elemento che il nuovo ds conosce molto bene, perché hanno condiviso insieme l’esperienza con l’Aprilia. Classe 1985, nativo di Rio de Janeiro, il ragazzo carioca ha giocato con i pontini nella stagione 2022-23, disputando 33 partite tra campionato di serie D e Coppa Italia, totalizzando cinque gol e tre assist. Per lui oltre 2000 minuti in campo, oltre ad una doppietta nell’ultima giornata contro il Muravera. Nell’ultima stagione Cruz ha vestito la maglia della Tivoli ed ha giocato, in passato con numerose squadre, come Flaminia, Ciliverghe, Torres, Pineto, Francavilla, Vis Pesaro, Albalonga, Sora, Foggia, Cavese, Cisco Roma. In totale sono state 53 le presenze in serie C, considerati anche gli anni in Seconda Divisione di Lega Pro, con cinque reti. Addirittura 260 le presenze nel campionato di serie D, dove ha saputo mettere in mostra maggiormente le sue qualità tecniche. Cruz ha addirittura giocato nella seconda divisione olandese con la maglia dello Zwolle. La concorrenza sul giocatore sarebbe davvero forte, con il ds Angelocore che sarebbe strettamente in contatto con l’entourage del giocatore per avvicinarlo il più possibile al Tamagnini. L’affiatamento tra i due legato all’Aprilia potrebbe giocare molto a favore in questa situazione per i nerazzurri. Intanto la società del presidente Patrizio Presutti ha annunciato la prosecuzione dell’accordo con il portiere classe 2007 Francesco Midio. Negli ultimi mesi il ragazzo è stato presente in numerosi provini in giro per l’Italia, ma alla fine ha deciso di restare a Civitavecchia. Con la presenza di Romagnoli e Calisse, al momento per lui le porte della prima squadra non sembrerebbero proprio aperte e dovrebbe giocare soprattutto con l’U19, ma in corso d’opera, qualora sia necessario, Midio potrebbe avere il suo spazio anche in Eccellenza, dove è stato a lungo titolare, soprattutto nella prima parte dello scorso campionato, prima dell’approdo di Gonzalez e Romagnoli.

