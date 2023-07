Un sole abbastanza cocente, ma non troppo, ha salutato il primo giorno di allenamento per il Civitavecchia Calcio, che ha cominciato la sua nuova stagione nella propria casa, il Vittorio Tamagnini. Primo giorno in nerazzurro per mister Stefano Manelli e per i numerosi nuovi arrivati in squadra, tutti presenti per le prime sgambate della nuova avventura. Da Gianmarco Carta a Gianmarco De Clementi, da Federico Sevieri a Jacopo Contini, fino a Simone Minucci, prime fatiche con l’allenamento numero uno che, come accade ormai solitamente nel calcio d’oggigiorno, è più l’occasione per un ritrovo che per una sessione vera e propria. L’allenamento era previsto per le 17, ma tutti i giocatori e lo staff tecnico erano già pronti alle 16.30 per i discorsi di rito e per cominciare a faticare. Ma, a differenza di quello che si poteva pensare, si è già potuto notare qualcosa di quella che ormai è stata definita “la mano di Manelli”. Qualche esercizio di stretching, un po’ di corsa e poi subito pallone in campo per degli esercizi “attacco contro difesa”. Successivamente Manelli ha regalato ai presenti la prima partitella della stagione, in cui ha già dato qualche piccola indicazione ai propri ragazzi. Ma, certamente, si è potuta notare la cura del mister ex W3 Maccarese per la difesa a tre, il giro palla e l’uscita dalla stessa nelle situazioni difensive. Ad osservare i ragazzi c’era tutta la dirigenza: il presidente Patrizio Presutti, il direttore sportivo Daniel D’Aponte, il direttore generale Valerio Fischer, il general manager Ivano Iacomelli, i dirigenti Furio Fischer e Alfredo Zacchei, il team manager Valerio Stefanelli e tutto lo staff nerazzurro. Nell’occasione si è potuta vedere un’altra nuova figura, ovvero il vice allenatore di Stefano Manelli, che è Lorenzo Tarquini, il quale coadiuverà il tecnico per la sua avventura al Civitavecchia. Intanto dalla società filtra che, per quanto riguarda il calciomercato, ci sarà ancora un importante movimento di mercato. Il reparto coinvolto sarà il centrocampo. Serve qualcuno che possa dare impulso fondamentale alla mediana nerazzurra, forse anche con qualche predisposizione offensiva o comunque ad andare a coinvolgere il reparto degli avanti. Se Sevieri prenderà le consegne finora affidate a Proietti, è molto probabile che l’inserimento che si andrà a fare, farà le veci di Hrustic. Gli allenamenti proseguiranno insistentemente per tutto il mese di agosto, fino al 3 settembre, giorno della partenza del campionato di Eccellenza. Solo dopo Ferragosto il Civitavecchia conoscerà il proprio girone con le sue avversarie, ma, come sappiamo, sarà molto difficile stabilirsi nei primi posti, per il livello di grande spessore che ci si attende dalla nuova Eccellenza. Bisogna anche considerare il fatto che ci saranno dei nuovi elementi, come l’Amatrice che si è trasformato in Rieti e la Favl Cimini che, con molta probabilità, andrà a prendere il ruolo della Viterbese, come dimostra anche il fatto che i colori sociali sono passati da oro e nero a giallo e blu. Intanto la società del Civitavecchia ha reso noto anche il calendario delle amichevoli che condurranno Ruggiero e compagni (anche il capitano era presente all’allenamento, ma ancora con lavoro differenziato) fino alla partenza ufficiale della stagione. Giovedì 10 agosto primo test cittadino nella sfida contro il Dopolavoro Ferroviario che si disputerà al Tamagnini. Primo incontro di un certo spessore il 13, con la trasferta, l’unica del precampionato, sul campo della Nf Ardea, nuovo nome del Nuova Florida e che giocherà in serie D. Il 20 agosto derby comprensoriale al Tamagnini contro il Cerveteri dell’ex Gianluca Toscano, mentre il 24 a Campo dell’Oro arriverà la visita di un’altra formazione di Promozione, il Canale Monterano. Ultimo impegno della preparazione sarà quello del 27 agosto, quando ci sarà la sfida, sempre interna, con il Villalba, in quello che potrebbe essere un anticipo del prossimo campionato di Eccellenza. Volta per volta saranno resi noti anche gli orari di partenza delle partite.

