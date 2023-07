Bisognerà ancora attendere per conoscere i nuovi colpi del Civitavecchia Calcio. Dopo l’innesto della scorsa settimana, ovvero quello di Gianmarco Carta, non sono arrivate altre ufficialità dal Vittorio Tamagnini. Questo, ovviamente, non significa che ci possano essere degli intoppi, ma che, per vari motivi, si sta attendendo l'ufficialità per il centrocampista Federico Sevieri e per il portiere Gianmarco De Clementi, con cui la trattativa è stata già conclusa. Questo è un periodo particolare: molti calciatori sono impegnati, tra vacanze, lavoro, escursioni in giro per l’Italia per vedere i concerti dei cantanti più affermati, con Ultimo che domina nella lista, o semplicemente per dedicarsi al relax sotto il solleone. Il 31 luglio inizierà la preparazione atletica, per cui è meglio dedicare questo periodo alla sezione “altri mondi”, dove il calcio, per una volta, non occupa le caselle più in alto tra le priorità. Ma questo discorso non si può applicare al direttore sportivo Daniel D’Aponte, che, così come il resto della dirigenza, sono in prima linea per completare tutte le caselle del roster nerazzurro. Non ci sono novità per quanto riguarda una delle trattative su cui si sta lavorando in società, quella per il difensore Tommaso Tamburlani. Al momento la questione è abbastanza in ghiaccio e non si registrano avanzamenti nel sondaggio fatto dal Civitavecchia, che si sta anche guardando intorno e sta valutando altri profili, da inserire eventualmente, in luogo di Tamburlani. E bisogna anche ricordare che la società del presidente Patrizio Presutti “farà” anche un attaccante e irrobustirà la batteria degli under, soprattutto quella legata ai 2005. Intanto il Comitato Regionale della Lnd ha diramato le date per la prossima stagione. Come già detto, il campionato prenderà il via domenica 3 settembre. Sono previsti due turni infrasettimanali, ma il primo sarà abbastanza dolce perché si giocherà in un giorno festivo, il 1° novembre. L’altra giornata verrà disputata il 20 dicembre, ricalcando il 23 dicembre dello scorso anno, quando il Civitavecchia giocò in casa nel giorno delle pastorelle, battendo per 1-0 la Favl Cimini con gol di Ferrari. Le soste saranno solo per le festività natalizie, con stop il 24 e il 31 dicembre, per il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo, ma anche la settimana prima per il Trofeo delle Regioni. L’ultima giornata di regular season è stata programmata il 5 maggio. La Coppa Italia inizierà, per il Civitavecchia, il 20 settembre, con l’andata dei sedicesimi di finale. Rimane il vecchio format, con andata e ritorno fino alle semifinali, il 10 e il 24 gennaio. Finale il 7 febbraio in campo neutro. La vincitrice avanzerà alla fase nazionale.

