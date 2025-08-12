In questi giorni caldi, ma tranquilli, mentre osservavamo l’amichevole del Civitavecchia Calcio contro la Lazio Under 18, in tribuna si discuteva su come potrebbero essere i gironi del campionato di Eccellenza. E così abbiamo deciso di coinvolgere un mezzo molto probabilmente neutro e che può darci una lettera diversa, ovvero l’intelligenza artificiale, tramite ChatGpt, a cui abbiamo chiesto di comporre i due gironi da 18 squadre.

E ne è venuto uno di ferro, quello di A, per il Civitavecchia. Abbiamo dato solo qualche indicazione, chiedendo di dividere le formazioni periferiche seguendo il discorso geografico, mentre chi è nell’hinterland di Roma può essere sistemato anche in vista discrezionale. Fatto sta che il Pomezia, dato per favorito per il successo finale, è stato collocato nel girone B, mentre la Tivoli, anch’essa indicata per andare a sud, in realtà è stata inserita nel girone A.

Facile intuire la presenza della Viterbese, altra squadra di grido, e poi Aranova, Rieti e Sorianese. Per quanto riguarda la romane, nessun problema per Aurelio, Ottavia, Boreale e Astrea. Decisamente più sorprendente la scelta di integrare Grifone Gialloverde, Roma City, Tor Sapienza, Casal Barriera e soprattutto Lodigiani, altra squadra candidata ad una stagione d’alta classifica. E poi qualche scelta che, ci sarà da capire, se sarà seguita dalla Lnd Lazio.

Infatti ci sono anche Colleferro, che già c’era lo scorso anno, Nuova Florida e soprattutto Monti Prenestini, che in altri pronostici viene indicata nel girone B. L’organo federale potrebbe seguire indicazioni del genere, oppure farà discorsi totalmente diversi. Il 24 agosto, giorno della Festa dei Calendari, si sta avvicinando sempre di più e li conosceremo molto riguardo la nuova Eccellenza.

