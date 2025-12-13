Due trasferte in provincia di Viterbo nel giro di una settimana, che, con in mezzo l’Aranova, diranno molto sulle potenzialità del Civitavecchia Calcio e ne influenzeranno il morale durante il periodo di sosta. Si comincia, per la terz’ultima giornata d’andata di Eccellenza, da Soriano, dove i nerazzurri saranno di scena alle 11 contro la Sorianese. La formazione guidata da Massimo Castagnari giunge dall’emozionante vittoria contro l’Astrea, dopo un secondo tempo tambureggiante, nel corso del quale i ministeriali sono stati fatti indietreggiare nella zona più difensiva del campo.

Vincere sempre più un obbligo che un’opportunità: sono sei i punti di distacco dall’Aranova capolista, che mercoledì verrà a fare visita al Tamagnini, ma che questa domenica, però, se la dovrà vedere con il fanalino di coda Aurelio e quindi i tre punti per la formazione di Scarfini non sarebbero una sorpresa. Intanto sta cercando di acquisire fiducia con l’ambiente Tamagnini l’ultimo arrivato, in ordine di tempo, all’interno dello spogliatoio civitavecchiese.

E tutto questo senza dimenticare l’incontro conclusivo, quello di domenica 21 al Rocchi contro la Viterbese, con tutto quello che sta accadendo ai leoni gialloblù che sta facendo scemare decisamente l’aspetto romantico e l’attesa per una partita che non sarà certamente quello che avremmo voluto. Per quanto riguarda la formazione, l’unica assenza è ancora quella di De Rosa, che non sta avendo un periodo particolarmente fortunato.

«Sono sempre più contento di essere entrato in squadra – afferma il nuovo arrivato Loris Traditi - so che Civitavecchia è una piazza ambiziosa. Mi preme tanto allenarmi per inserirmi presto nei meccanismi e poter scendere in campo, visto che il calendario prevede tre impegni ravvicinati e poi avremo un po’ di relax per le festività di fine anno. Ora ci attende un calendario difficilissimo, farò di tutto per dare una mano a questa squadra e credo che abbiamo le capacità per fare bene già contro la Sorianese. Faccio i complimenti a tutti per quello che stanno facendo. Conoscevo già alcuni ragazzi che fanno parte del gruppo, in particolare il grande “Pocho” De Costanzo, che è davvero un grande».

La vittoria contro l’Astrea ha fatto capire che il Civitavecchia ha migliorato nella propria forza, cosa che non si era probabilmente vista nei tempi recenti. Per tutto il secondo tempo c’è stata sempre la sensazione che il gol sarebbe arrivato da un momento all’altra e sarebbe stato davvero un peccato se non fosse terminata con la vittoria per Funari e compagni.

Sorianese-Civitavecchia sarà arbitrata da Rocco Emanuele Muto della sezione di Roma 1, da cui proverrà anche l’assistente Giulio Pancani. Bandierina anche per Carlo Rainaldi di Tivoli.

@RIPRODUZIONE RISERVATA