Subito dopo Ndiaga Ngom, il Civitavecchia ha raggiunto l’accordo con un altro calciatore, che ha apposto la sua firma per giocare con la squadra allenata da Stefano Manelli nella prossima stagione. Il suo nome è già nelle menti dei tifosi della Vecchia, anche perché di questo matrimonio se ne sta parlando da giorni e il ragazzo ha svolto tutta la settimana di allenamenti con i propri compagni. Si tratta di Tiziano Costantini, centrocampista classe 1997, che, come già detto, lo scorso anno è stato avversario del Civitavecchia nel girone A con la maglia dell’Aurelio, con cui ha realizzato tre reti, tra cui una decisiva in una partita contro la W3 Maccarese di Stefano Manelli. Due settimane fa il giocatore ha dichiarato alla stampa specializzata di voler trovare al più presto una destinazione. E quanto affermato corrispondeva a verità, come dimostra l’ufficializzazione del suo accordo con il Civitavecchia. Costantini potrebbe essere quell’elemento tecnico in grado di supportare sia il centrocampo che l’attacco, cosa che si è vista anche nel corso delle partitelle di allenamento in settimana, anche se mister Stefano Manelli e il suo staff tecnico, ovviamente, hanno già iniziato a far macinare chilometri di corsa ai propri giocatori, che stanno smaltendo le tossine del periodo di inattività e stanno rinforzando le proprie fibre muscolari bianche, quelle che gli permetteranno di avere il tono giusto da qui al termine del campionato. Ufficialmente Costantini andrebbe ad occupare la casella lasciata vuota da Hrustic, così come Ngom, ma, chiaramente, con caratteristiche di gioco differenti rispetto a quelle del ragazzo che si è accasato all’Aranova. La sensazione è che il centrocampo del Civitavecchia, nella nuova avventura, avrà una costituzione diversa, rispetto a quanto visto prima con Bifini e poi con Caputo. Costantini, negli ultimi anni, ha vestito le maglie di Sporting Montesacro, dopo aver raggiunto inizialmente l’accordo con la Favl Cimini e vivendo una stagione per nulla semplice e nella quale ha giocato pochissimo, e Casal Barriera. Utilizzato soprattutto come mezzala destra, Costantini è un giocatore che ama svariare e che può sorprendere gli avversari per la sua dinamicità. A meno di incredibili situazioni e di possibili affari sulla strada, quello di Costantini dovrebbe essere l’ultima casella che si andrà a riempire nel roster nerazzurro. Tutto questo ad un mese, praticamente, dalla partenza del campionato.

