Solo 180 minuti. Sono quelli che restano per la conclusione della regular season dell’Eccellenza. Nella penultima giornata il Civitavecchia sarà di scena sul campo della Sorianese, con l’incontro che prenderà il via alle 11.15, orario nel quale sono state fissate tutte le sfide che hanno qualcosa in palio. Ed infatti l’undici di Massimo Castagnari giocherà, praticamente, su due campi, visto che ci sarà arcigna lotta con la W3 Maccarese per mantenere vivo e caldo il sogno playoff e la possibilità di poter operare il sorpasso nei confronti dei bianconeri nello scontro diretto previsto per l’ultimo turno del girone A al Tamagnini. Mentre i nerazzurri saranno a Soriano nel Cimino, la formazione di Francesco Colantoni giocherà in casa la stracittadina contro un’Aranova che non ha più niente in palio, ma che proverà a disturbare un’avversaria del comune di Fiumicino. Tornando alle situazioni di casa Civitavecchia, Funari e compagni dovranno provare a superare anche l’ostacolo dell’undici allenato da Stefano Del Canuto, che in passato ha riservato forti amarezze al mondo Civitavecchia. Per quanto riguarda la formazione sono stati sciolti i nodi. Mister Massimo Castagnari annuncia che tutti i giocatori sono a disposizione, cosa che non poteva dire da molto tempo. «Per noi sarà l’ultima spiaggia – afferma il centrocampista Lorenzo Gagliardi – se non faremo risultato, sarà inutile pensare alla partita contro la W3. Saranno due incontri molto importanti, ma per dare grosso rilievo anche alla seconda c’è solo da vincere. Su questo stiamo lavorando. Ci giochiamo tutto. Questa partita è sentita, ma non più di altre. Alla fine è un mese e mezzo, da quando abbiamo perso sul campo della Viterbese, ogni domenica c’è una finale, soltanto vincendo potevamo pensare con positività a quella successiva». Le temperature si sono molto alzate in questi giorni, per cui uno degli aspetti che potrebbe incidere nella gara è anche quella del caldo, dopo un inizio di primavera fatto soprattutto di piogge e di situazioni ancora legate all’inverno. Già con il Ladispoli qualche avvisaglia c’è stata, ma c’è la sensazione che a Soriano ci sarà anche da gestire i ritmi e non partire subito a razzo, per poter mantenere le energie per tutta la durata del match contro i rossoblu. «Sicuramente farà caldo – riprende Lorenzo Gagliardi, tornato a far parte della squadra a novembre, dopo aver concluso la rapida esperienza con la maglia del Parioli – ormai siamo a maggio, per cui la situazione è questa. I ritmi forse saranno più alti all’inizio e poi si abbasseranno. Però noi fisicamente siamo pronti per giocarcela fino alla fine. Daremo tutto per vincere questa partita molto difficile, contro una squadra che deve ancora salvarsi. Loro sono una bella squadra, così come molte altre di questo girone». In queste settimane c’è stato un aspetto che non è stato molto evidenziato. Mentre il gruppo di Massimo Castagnari si è visto ridurre le scelte a disposizione per via delle numerose assenze, allo stesso tempo ha migliorato la situazione in attacco ed ha segnato con maggior costanza. E in tutto questo c’è stato il lungo infortunio di Cruz e le quattro giornate di squalifica a Vittorini. Nelle ultime sei partite il Civitavecchia è andato a segno per ben 15 volte, nonostante un calendario non proprio agevolissimo. Due reti a Tivoli a Viterbo, tre gol a Pomezia, tre gol contro il Certosa, ben quattro alla capolista Valmontone, chiude la parentesi il risicato 1-0 sul Ladispoli, anche se mister Castagnari a fine partita ha evidenziato le numerose palle gol non sfruttare dai suoi ragazzi. «Abbiamo ritrovato più fluidità nel gioco – conclude Lorenzo Gagliardi, ormai da anni elemento inamovibile della mediana – che avevamo perso in precedenza. Avendo migliorato questo aspetto, arriviamo più spesso al cross e nella zona terminale del gioco, credo sia dovuto a questo la nostra maggior capacità di andare ad offendere la porta avversaria. Spero che questo elemento ci sia d’aiuto anche questa domenica». Quindi sarà una domenica tutta col fiato sospeso. In caso di vittoria i nerazzurri saranno sicuri di potersi giocare le proprie chance di passaggio ai playoff nell’ultima giornata. Questo significa che Funari e compagni sono ancora padroni del loro destino. Ma basta un pareggio per cambiare le sorti. Se la W3 dovesse battere l’Aranova e dovesse aumentare il suo vantaggio in classifica, allora la questione secondo posto sarà conclusa, a vantaggio del team di Maccarese. Sorianese-Civitavecchia sarà arbitrata da Davide Nicotera della sezione di Aprilia, mentre i suoi assistenti saranno Francesco Coppola di Tivoli e Filippo De Salazar di Roma 1.

@RIPRODUZIONE RISERVATA