In questo pazzo inizio di stagione, con ritmi già forsennati, il Civitavecchia Calcio ha già un’occasione da non mancare, ovvero passare il turno di Coppa Italia ed approdare agli ottavi. Si ritorna al Tamagnini dopo due trasferte romane consecutive, perché alle 15.30 i nerazzurri ospiteranno il Tor Sapienza nel ritorno dei 16esimi di finale. Secondo round dopo l’andata di appena una settimana fa, quando la formazione diretta da Massimo Castagnari andò a vincere per 2-1 al Castelli, rimontando lo svantaggio nei minuti conclusivi. Funari e compagni ripartono sicuramente con il ruolo da favoriti, ma chiaramente il discorso non è affatto chiuso e un’eventuale sbavatura potrebbe rimettere in gioco i gialloverdi.

Ricordiamo che, stranamente, nella Coppa Italia di Eccellenza vige ancora la regola dei gol in trasferta, non adeguandosi a tutto quello che fa il resto del mondo, per cui una sconfitta per 1-0 consentirebbe lo stesso al Civitavecchia di approdare agli ottavi. Mister Castagnari farà più turnover del previsto? La gara col Tor Sapienza è importante, ma all’orizzonte appare già l’incontro di domenica, con il primo super scontro del campionato a Rieti contro una delle compagini che ha intenzione di fare il salto di categoria.

«Non ci sono partite facili – commenta il centrocampista Francesco Di Bari – la questione qualificazione è ancora aperta. Abbiamo un vantaggio, ma ce la dovremo vedere con un avversario che vanta giocatori importanti, Alessandro su tutti. So che anche loro ci tengono a far bene, noi vogliamo passare il turno».

Ma le prime tre partite stagionali, tutte vinte, nonostante non abbiamo ancora visto un Civitavecchia esplosivo, che indicazioni hanno dato sul percorso che dovrà essere intrapreso? «Le tre vittorie ci aiutano nel morale – riprende Di Bari – soprattutto per il lavoro settimanale. Il clima è sereno. Vogliamo continuare così, ma sappiamo che siamo solo agli inizi. La squadra è nuova al 75%, stiamo ancora cercando di amalgamarci al meglio, ogni ragazzo sta iniziando a conoscere le caratteristiche degli altri. Dobbiamo continuare a così». Di Bari è stato il mvp di giornata domenica scorsa, quando il Civitavecchia ha vinto, ancora in rimonta, in casa del Salaria. Per l’ex Montespaccato una doppietta che ha dato una grande mano ai nerazzurri per togliersi da una situazione di gioco poco simpatica.

«Sono contento di questa doppietta – conclude Di Bari – ci tengo a far bene. Invito il pubblico di Civitavecchia ci sostenga, domenica dopo domenica, a partire già da questo mercoledì, e soprattutto per il big match di domenica a Rieti, contro una delle candidate a primeggiare nel girone. Sarà una partita importante. I gol sono arrivati grazie al lavoro dei compagni. Spero che il pubblico ci stia vicino sia in casa che in trasferta».

Civitavecchia-Tor Sapienza verrà diretta da Luigi Di Ruccio di Viterbo. Con lui gli assistenti arbitrali Simone Morlacchetti di Roma 2 e Floriano Bracci di Viterbo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA