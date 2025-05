Domenica prossima ci sarà la madre di tutte le partite, ovvero la gara contro la W3 Maccarese, che deciderà le sorti del Civitavecchia. Basta, tra virgolette, vincere all’undici di Massimo Castagnari per accedere agli spareggi nazionali. Questo perché il regolamento non prevede lo spareggio in campo neutro, visto che il secondo posto non mette in palio un passaggio diretto di categoria, ma la discriminante saranno gli scontri diretti.

Al W3 Stadium finì 2-2, per cui i nerazzurri, se dovessero vincere domenica, avranno gli stessi punti dei bianconeri, ma passeranno davanti proprio in virtù dei quattro punti fatti negli incroci con il Maccarese.

E cosa potrebbe succedere dopo? Nel tabellone, Lazio A, ovvero la seconda di questo girone, affronterà la vincente dei playoff Sardegna. E domenica prossima ci sarà la finale, che vedrà contrapposte Monastir e Tempio, con questi ultimi che hanno eliminato una vecchia conoscenza dei nerazzurri, l’Ossese. In regular season il Monastir ha chiuso con un punto di vantaggio. Da una parte una rappresentante del Sud della Sardegna, dall’altra una del fronte settentrionale, per la precisione della Gallura. Ma prima c’è da pensare, giustamente, alla W3 Maccarese.

