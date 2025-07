Alla Lega Navale è stato presentato ufficialmente alla città l’equipaggio di Mare Nostrum 2000 che parteciperà, anche quest’anno, ai Tesori del Mediterraneo, un avvincente avento che si tiene ogni anno nello specchio d’acqua tra Reggio Calabria e Messina. Tanti i presenti nonostante la calura di mezzogiorno, a partire dal sindaco Marco Piendibene, che da appassionato dal mondo acquatico ha anche tenuto un piccolo discorso all’equipaggio, il quale nell’ultimo anno è stato rivoluzionato e profondamente ringiovanito.

Al tavolo dei relatori anche la vice sindaca Stefania Tinti, nonchè Donna del Palio Marinaro nel 2018, l’assessore al Turismo, Piero Alessi, il vice presidente della Lega Navale, Teodoro Masoni, che sta ospitando il gruppo della Mare Nostrum per gli allenamenti in queste settimane.

«Solitamente questo rituale si svolge nella sede comunale – ha affermato il presidente della Mare Nostrum 2000, Sandro Calderai – ma anche questo anno abbiamo voluto proporre questo luogo in quanto molto familiare al Sindaco, in quanto l'equipaggio sta completando la preparazione nelle acque antistanti e in quanto anche quest’anno abbiamo incrementato le azioni di collaborazione attivando un corso estivo gratuito di canottaggio a sedile fisso avente l'obiettivo di aumentare la carente base si vogatori locali per il Palio Marinaro di Santa Fermina 2025.

L’occasione è ghiotta, perché siamo stati invitati a partecipare alla manifestazione “I Tesori del Mediterraneo” organizzata dall’Associazione culturale Nuovi Orizzonti, che si svolgerà dal primo al 4 agosto a Reggio Calabria. L’equipaggio è composto esclusivamente da giovani canottieri che si sono formati in questi anni partecipando e vincendo vari Pali Marinari con il nome di Agesci Scout Odos o IIS Luigi Calamatta. Stiamo parlando del timoniere Manuel D’Addazio, dei rematori Alessandro Becattini, Matteo Cianfoni, Lorenzo Cerasa, Stefano D’Addazio, Umberto Arcadi.

Sono tutti studenti, alcuni universitari e alcuni ancora minorenni, tutti impegnati nel sociale che fanno ben sperare per il futuro del canottaggio a sedile fisso e del Palio Marinaro di Civitavecchia. Senza dimenticare chi li ha preceduti che rimangono un esempio di impegno e applicazione per i giovani. Gli equipaggi in gara, molto agguerriti, saranno oltre la Città di Civitavecchia: Gruppi Sportivi Fiamme Gialle (campioni in carica negli ultimi anni), la Città Metropolitana di Reggio Calabria, Palio Città di Taranto, Lega Navale sez. di Brindisi, il CUS Bari UNIBA, il CUS Palermo, la Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso, Canottieri Irno Salerno e ”Siggiewi Malta” nota conoscenza anche di casa nostra perché questa città da tre anni frequenta anche il Palio Marinaro dei “Tre Porti” di Civitavecchia.

I ragazzi sono seguiti dagli istruttori certificati: Claudio Guida e Ivano Scotti (fresco campione d'Italia master di canottaggio). Scotti sarà anche il capo delegazione e accompagnerà i ragazzi in questa bella avventura. La trasferta è resa possibile anche dal sostegno degli sponsor SoComCi e Mr Moto».

