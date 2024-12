Prosegue la sfilata di nuovi ingressi per il Civitavecchia Calcio. La società nerazzurra annuncia di aver completato l’iter per l’accordo con Valerio Ardel, che nelle scorse ore è transitato al Vittorio Tamagnini per apporre la firma che lo legherà al club dei presidenti Patrizio Presutti e Massimiliano Mecozzi per la prossima stagione. Una trattativa seguita, passo per passo, dal direttore sportivo Marco Angelocore, che aveva messo gli occhi sul ragazzo già da qualche settimana. Classe 2005, Valerio Ardel, come già ricordato, è un ragazzo scuola Vigor Perconti, che ha uno dei settori giovanili più apprezzati del Lazio e non solo e che gli ha consentito di ricevere la chiamata della rappresentativa regionale Equality lo scorso anno. L’ex della società blaugrana è un centrocampista offensivo, che ha anche le qualità da fantasista, mettendosi in mostra con l’Under 19 quando ancora era un Under 17. In una circostanza trascinò i romani anche alla vittoria della Coppa Lazio, segnando un gol fondamentale nella finale, che condusse la Vigor ai calci di rigore, uscendo vincitrice dopo la lotteria. Ardel ha giocato con la Perconti anche lo scorso anno nella Juniores Elite, dove ha messo a segno cinque reti. Tornando al pomeriggio del Tamagnini, nell’occasione era presente anche Samuel Morales, per completare le ultime procedure riguardanti il suo impiego nel Civitavecchia Calcio. Sfumato, invece, l’accordo con un altro giocatore che veniva dato per vicino all’ingresso nel gruppo di mister Massimo Castagnari. Si tratta del classe 2005 Lorenzo Di Biagio, anche lui scuola Vigor Perconti, che ha deciso di non entrare a far parte della formazione nerazzurra. Intanto mancano sempre meno ore al primo raduno stagionale del Civitavecchia, che comincerà a lavorare domani pomeriggio. Alle 17 è previsto il via all’allenamento, ma già dalle 16.15 i giocatori dovranno essere a Campo dell’Oro per disbrigare le varie operazioni burocratiche e per il primo conciliabolo stagionale, alla presenza della società nerazzurra.

