Dopo la paura e lo svantaggio il Ladispoli si scioglie e cala il tris. Un 3-1 contro l’Urbetevere che in qualche modo rilancia le ambizioni del Ladispoli corsaro in casa del fanalino di coda del girone A grazie alle reti di Modesti, Guerra e Fortuna. Il Pianascarano perde e la distanza dal terzo posto, occupato ora dai cugini del Cerveteri, si accorcia a -5. Mastrodonato schiera Somma in porta, poi in difesa i laterali sono Tamburrini preferito a Gafuri e De Marco con solita coppia centrale composta da Urbani e Cruciani.

In mezzo al campo D’Angeli, Guerra e Parravano con Cecchinelli e Fortuna a supportare il perno centrale dell’attacco Modesti. Rodio riesce a recuperare almeno per la panchina. Non ce la fa invece Barilaro. I tirrenici provano a fare la partita ma alla prima vera chance passano in vantaggio i padroni di casa in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. È il 14’ quando Mastrogiacomo raggiunge la sfera depositandola in fondo al sacco sul filo del fuorigioco.

L’Academy non si dispera e si rimette in carreggiata quasi subito. Al 31’ azione insistita di Fortuna sulla sinistra, cross per Modesti che con una zuccata supera Ambrogi. È un uno-due micidiale: al 34’ cross dalla sinistra di D’Angeli e Guerra è freddo e di piattone sotto misura realizza il 2-1 momentaneo. Al 37’ Piano rischia di trovare il pari ma Somma c’è. Gli ospiti continuano a spingere sull’acceleratore ma il primo tempo si chiude qui. Nella ripresa il Ladispoli gestisce e cerca di colpire quando è possibile. Ci riesce al 24’ quando Fortuna riceve palla da Modesti e calcia benissimo e incrocia all’angolino per il meritato 3-1.

Al 28’ De Marco va via da solo e impegna severamente il portiere. L’Urbetevere un minuto dopo resta in 10 e le possibilità di rimonta si assottigliano ancora di più. Non succede più nulla fino al triplice fischio. Per Modesti e compagni domenica altra gara esterna sul campo del Grifone Calcio. Sarà un bel banco di prova per cercare continuità e magari trovare un’altra gioia.

