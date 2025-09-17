PHOTO
I calciatori del Viterbo Fc (Seconda Categoria girone A) in preparazione
Diramati dal Cr Lazio i calendari dei campionati di calcio dilettantistici di Prima e Seconda Categoria. Ecco le giornate inaugurali nei gironi dove militano le squadre della Tuscia.
PRIMA CATEGORIA GIRONE A. Domenica 5 ottobre si incomincerà con queste sfide: Farnese-Bagnaia, Aurora Viterbo-Maremmana, Calcio Sutri-Dlf, Castel S.Elia-Dm84 Cerveteri, Nuova Castrense-Allumiere, Quartiere Campo dell’Oro-Ronciglione United, Tarkna Tarquinia-Fulgur Tuscania e Vetralla-Montefiascone.
PRIMA CATEGORIA GIRONE C. Atletico Roma Nord-Lodigiani-Prima Porta Saxa Rubra, Atletico Focene-Atletico Play Selva Candida, Canale Monterano-Etrurians, Real Fabrica-Vigor Rignano, Formello-Fortitudo Nepi, Jfc Civita Castellana-Anguillara, Soratte Capena-Cesano, Vis Aurelia-Atletico Casalotti.
SECONDA CATEGORIA GIRONE A. Proceno-Gradoli, Castiglione Calcio-Virtus Caprarola, Csl Soccer-Piansano, Grotte Santo Stefano-Virtus Marta, Onano Sport-Atletico Monte Romano- Vigor Acquapendente-Valentano, Robur Tevere-Vasanello, Viterbo Fc-Virtus Acquapendente.
SECONDA CATEGORIA GIRONE B. Fregene-Real Tolfa, Blera-Monterosi, Manziana-Kaysra Cerveteri, Pol. Oriolo-Cura Calcio, Real Santa Marinella-Sporting Real Aurelio, Vicus Ronciglione-Sassacci, Virtus Marina San Nicola-Virtus Trevignano, Vis Bracciano-.Evergreen Civitavecchia.
