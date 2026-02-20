Dalla Calabria alla Giulia. Latitudini completamente cambiate per la Nautilus nel nuovo sabato di serie A1. Alle 18.30 la squadra diretta da Daniele Lisi giocherà alla piscina Bruno Bianchi di Trieste contro le padrone di casa, da anni tra le migliori realtà a livello nazionale, sia femminile che maschile. Un’altra gara che non dirà molto sulle possibilità delle verdazzurre, che in acqua dovranno dimostrare di aver migliorato la loro mentalità dopo l’inizio shock di Cosenza. Ma non sarà certo Trieste a farci capire se Tortora e compagne potranno conquistare la permanenza in A1. La Nautilus è già a Bergamo, ospite dello sponsor Specht Group. Nel match day spostamento a Trieste e domenica nuovo passaggio in Lombardia per spezzare il lungo viaggio.

Interessante il confronto che attende la Cpc Centumcellae in serie C, che alle 18.30 sarà a Roma nella vasca dello Zero9. Dopo l’estenuante gara contro il Villa Aurelia, dove è giunta a fil di sirena la prima sconfitta stagionale, la squadra di Simone Feoli ha bisogno di riprendersi, perché i punti finora sono arrivati, ma non sono stati affatto accompagnati da prestazioni ed impegno all’altezza. Ci sono problemi di formazione per i biancorossi: Benni è stato squalificato per due giornate dopo l’espulsione per gioco aggressivo. Fuori anche mister Feoli, anche lui appiedato, ma per una giornata. Al suo posto in panchina Mauro Mancini. Per quanto riguarda la formazione non giocherà Midio, fermo per 10 giorni per una possibile infrazione del costato, e lo stesso Mancini per la distorsione del pollice.

Prima giornata di ritorno per la Nc, che alle 18 ospiterà al Foro Italico la Promosport. Intanto in settimana i rossocelesti sono stati nuovamente puniti dal Giudice sportivo. 200 euro di multa perché per la quarta volta i civitavecchiesi si sono presentati in vasca senza nessun allenatore. Il totale delle multe ha raggiunto quasi 600 euro. Viene da chiedersi come mai la Nc, ormai, faccia fatica anche a schierare un tecnico in panchina a supporto dei giovanissimi ragazzi.

