La stagione sportiva è praticamente terminata. Per cui, in casa Civitavecchia Calcio, è anche il momento per fare un bilancio a tutto tondo riguardo ciò che è accaduto negli ultimi mesi, tra cose che sono andate bene, altre meno e su cosa si possa migliorare nel prossimo futuro. «Un capitolo che – affermano dalla società del presidente Patrizio Presutti – a livello umano, difficilmente dimenticheremo. L’ennesimo mattone per continuare a costruire qualcosa di grande. La prima squadra della nostra città, partita per giocare un campionato da protagonista, è andata ben oltre ogni aspettativa, giocandosi tutte le carte per salire in serie D, addirittura oltre l’ultima giornata. L’aver riportato più di mille spettatori per una gara di campionato è qualcosa che non si vedeva da un ventennio. L’averne portati 500 a Roma per uno spareggio (perché di più non ci era permesso) è stata la miglior risposta che potevamo dare. Per quanto riguarda il settore agonistico il discorso è più articolato, a fine stagione 2024 è terminato l’accordo delle “Larghe Intese”, e ci siamo cosi trovati a dover ricostruire 5 squadre per giocare in Elite in una stagione di riforme, in un campionato dove arrivare a metà classifica poteva mettere in pericolo la categoria stessa. Ma dalle ceneri ne siamo usciti soddisfatti oltre ogni pronostico. Miglior risultato mai ottenuto dall’Under 19, salendo sul podio del campionato Elite. L’Under 17 è rimasta in linea con i risultati degli ultimi anni, salvando la categoria al play out, esattamente come la stagione precedente ma senza passare dai famigerati rigori. Strepitosa l’Under 16, che in un campionato vero ha ottenuto un quinto posto, sfiorando i play off per un soffio. L’Under 15, salva tramite il play out, ha confermato i risultati della stagione precedente, con la sola differenza di regolamento. Perdiamo sì la categoria Under 14, ma se è vero che non abbiamo raggiunto il risultato sportivo sperato, umanamente è di certo il risultato più importante e significativo perché l’attaccamento di questi ragazzi, nonostante i risultati ottenuti, è stato qualcosa di straordinario. Sono questi i risultati della stagione 2024/20205 a cui si deve aggiungere che la nostra società è diventata una vetrina importantissima: abbiamo avuto più di 15 ragazzi contattati da società professionistiche. Nel capitolo Scuola Calcio, nonostante anche quest’anno i consueti problemi di spazio, abbiamo seminato un roseo futuro per i nostri tesserati, anche se non ci è stato permesso di poter accogliere tutti quei ragazzi che volevano sposare la nostra causa. Ma rimaniamo con la speranza che il prossimo anno potremmo risolvere definitamente la questione con la riapertura dello Stadio Fattori. Sono questi fatti e numeri sicuramente inconfutabili e come sempre le chiacchiere le lasciamo agli altri».

@RIPRODUZIONE RISERVATA