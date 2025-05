La Supernova che piace, la Supernova che vince e convince. Settimo successo di fila e conquistata la semifinale playoff battendo contro ogni pronostico la prima della classe Virtus Pomezia (83-69). Complice le decisioni del giudice sportivo Fip, dopo gli eventi di fine Gara 1, al PalaSupernova si gioca a porte chiuse, ma si gioca comunque una pallacanestro intensa ed avvincente. Dall’inizio alla fine. Si gioca anche con tanti break da una parte e dall’altra: al 15’ Tebaldi segna in transizione il canestro del 28-22 che vale il +6 e costringe Pomezia al timeout, al 24’ Colennelli buca la difesa rossonera e regala di fatto l’unico vero vantaggio agli ospiti (38-40), mentre al 28’ diventa protagonista il solito Lynch-Daniels con 8 punti segnati uno dietro l’altro che riportano la Supernova sul +11 (55-44). E qui, per certi versi, finisce Gara 2, perché nonostante l’ultimo sforzo della capolista del girone L la squadra di coach Sardo (tanti applausi per un devastante Birindelli) gioca un finale di gara sontuoso che regala l’accesso alla semifinale dove toccherà affrontare la vincente della sfida tra Sora e Scauri.

IL TABELLINO. Supernova Fiumicino-Virtus Pomezia: 83-69.

Supernova Fiumicino: Okereke, Zappalà, Tebaldi 13, Manzo 14, Manzotti 8, Staffieri ne, Fasolino 3, Birindelli 20, Lynch-Daniels 25, Marchetti. Coach: Sardo.

