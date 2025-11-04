Presso il campo di rugby di Via delle Colonie a Santa Marinella, si è tenuto un importante appuntamento con la stagione rugbistica per i ragazzi della Under 12. Una bella giornata di sport e amicizia e lealtà, valori che contraddistinguono il mondo della palla ovale, che ha visto coinvolte numerose squadre provenienti da tutta la provincia di Roma e Latina.

Ovviamente a fare gli onori di casa ci ha pensato il Santa Marinella Rugby, realtà che si sta facendo sempre più spazio nel contesto sportivo cittadino e non solo. I ragazzi santamarinellesi, all’interno della quale c’erano tre elementi alla prova d’esordio, hanno giocato molto bene e hanno dato tutto in campo, divertendo il pubblico di genitori e amici che sono venuti a sostenerli.

Grinta, gioco di squadra ed entusiasmo: queste le parole chiave di un evento che è riuscito nei suoi propositi. I ragazzi rossoblù hanno mantenuto il ritmo partita e hanno prodotto delle bellissime azioni, tutto questo in collaborazione dei ragazzi del Villa Pamphili, con i quali hanno condiviso lo schieramento nelle gare svolte. Oltre al Santa Marinella Rugby, le squadre presenti in questa occasione, a cui va il club della Perla del Tirreno rivolge uno speciale ringraziamento sono state il Nea Ostia, Il Civitavecchia Rugby Centumcellae, la All Reds Roma, il già citato Villa Pamphili, il rugby Roma Olimpic Club, il Rugby Club Latina, il Nuova Rugby Roma.

La giornata si è conclusa, ovviamente, con il tradizionale terzo tempo che ha visto sia in campo che fuori, tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima giornata di sport e di socialità. «Un grazie di cuore – dicono gli organizzatori della manifestazione - a tutti i ragazzi, i genitori, agli allenatori e ai dirigenti del movimento rugbistico locale che organizzerà a breve ulteriori appuntamenti, ai quali sono ovviamente invitati, appassionati e curiosi».

