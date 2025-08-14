Non è ancora finita l’estate dei tornei alla Beach Arena. Dopo gli eventi-memorial dedicati a Federica Palomba, Nadia Mocci e Carola Stortini, è in programma una nuova iniziativa, sempre sui campi nella zona della Marina, gestiti dalla Beach&Volley Civitavecchia.

Nell’ultimo fine settimana del mese, per la precisione il 28 e il 29 agosto, ci sarà la quarta edizione del torneo Gold e Silver. Ad essere coinvolte, anche in questa circostanza, saranno protagonisti i tabelloni del “2 contro 2” e del “3 contro 3”, con tante partite che caratterizzeranno l’attenzione, anche da parte di semplici curiosi che transitano dalle parti del pieno centro cittadino.

Ci sarà molto spazio anche per la beneficenza. Infatti parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Spazio Eira 2.0, che più volte negli ultimi anni ha manifestato la vicinanza agli ambienti sportivi locali, in particolare quelli della pallavolo. Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni sul torneo si può telefonare ai numeri 3893116830 e 3755445424.

