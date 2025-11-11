Sconfitta dolorosa per le Sniperine CRT in quel di Vicenza. Le civitavecchiesi, che nel 2024-25 erano riuscite nell'impresa di vincere tutti i trofei in palio, cedono il pass per la finale di Coppa Italia alle Devil Girls Vicenza che sul proprio campo di casa riescono a vincere l'importante partita di accesso per 3-2 dopo i tiri di rigore.

Nel match preliminare, il Vicenza aveva sconfitto 10-1 il Torre Pellice mentre le Sniperine avevano battuto 5-1 il Ferrara.

Nella gara valida per l'accesso alla finalissima, il Vicenza si porta avanti 2-0 ma le civitavecchiesi con una reazione d'orgoglio trovano il pari. Ai supplementari il match non si sblocca ma ai rigori vince di una sola rete il Vicenza.

«Dopo la stagione perfetta - afferma coach Gavazzi - la formazione ha subito qualche modifica: abbiamo perso alcune veterane e inserito nuove leve. Sicuramente dobbiamo ancora togliere la ruggine di inizio stagione e con qualche gara in più trovare un nuovo equilibrio e cominciare a produrre gioco. Confido che nel corso della stagione ingraneremo la marcia giusta, per ora possiamo ritenerci soddisfatte delle due gare disputate».

«Fa male perdere l'accesso alla finale per una sola rete - afferma il presidente Valentini - e fa male perdere la possibilità di competere per un altro trofeo, dopo la delusione della Supercoppa. Ma fa parte dello sport: nella gara per l'accesso alla finale ho particolarmente apprezzato che le ragazze non si sono buttate giù neanche dopo aver subito il 2-0 a pochi minuti dalla fine ed erano riuscite ad acciuffare una gara che sembrava ormai chiusa. Queste sconfitte, di misura e contro squadre molto brave, conferma che quella dell'anno scorso è stata una vera e propria impresa e che non è mai facile vincere un trofeo, figuriamoci tre, nella stessa stagione. Sono anche contento che diverse ragazze del vivaio siano riuscite ad entrare nelle rotazioni. Una società sana è una società che pianifica il graduale ingresso delle proprie ragazze in prima squadra».

Le presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Veronica Novelli, Mara Faravelli, Laura Giannini, Eleonora Raia, Gloria Padovan, Chiara De Meo, Louise Ciucci, Sara Colonnelli, Ludovica Giancola, Desirè Capodimonte. Allenatrice: Martina Gavazzi.

