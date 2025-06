La seconda edizione del memorial Tomaso Carta è stata riuscitissima. Sabato si è svolto l’evento dedicato ad un ragazzo che ci ha lasciato davvero presto e che unisce, in qualche modo, le comunità di Allumiere e Tolfa, grazie all’organizzazione di Claudia Cammilletti, Giovanni Cammilletti e di mister Andrea Pacenza. Amici e parenti dell’ex calciatore ed allenatore si sono radunati alla Cavaccia di Allumiere per celebrare al meglio il popolare Tommy, anche con coreografie e palloncini giallorossi.

La kermesse è cominciata con una doppia partita dei ragazzi dei Primi Calci di Allumiere ed Evergreen. In entrambi i casi a vincere sono stati i civitavecchiesi. Poi c’è stata la gara di calciotto, che ha coinvolto moltissimi amici di Tomaso, tra cui alcuni affermati calciatori della collina. In campo: Maccarini, Zimmaro, Mercuri, Stefanini, Mecucci, Tedesco, Giuliani, Serino, Fabio Remedi, Giammarco Remedi, Daniele Remedi, Desini, Seri, Quarino, Cascianelli, Trincia, Braccini, Perfetti, Mojoli, Del Frate e Trucchia. Intanto si è svolta anche la lotteria solidale, davvero ricchissima, perché c’erano oltre 60 premi in palio, messi a disposizione soprattutto dai commercianti del comprensorio.

Tra questi hanno spiccato anche la maglia della Fondazione Pupi di Javier Zanetti, grazie al sostegno di Tiziano Tedesco, assessore di Tolfa e presidente dell’Inter Club, e le maglie delle rinomate pallavoliste Noemi Signorile, Serena Ortolani, Margherita Muzi, grazie al lavoro fatto da Veronica Guidozzi e Claudia Anniballi. Inoltre, è stato messo in palio un borsone della Roma grazie a Franco Superchi.

Quindi è stata la volta delle premiazioni, a cui hanno partecipato mamma Graziella e papà Antonello, seguito dai volontari dell’Adamo, l’associazione di cui fa parte e dove era presente anche Tomaso. Presente anche il sindaco di Allumiere, Luigi Landi, che ha voluto ricordare anche lui Tommy.

E poi spazio all’ospite d’onore, l’ex calciatore Paolo Negro, che si è distinto soprattutto per la sua disponibilità. L’ex Lazio era accompagnato dai nuovi responsabili del settore giovanile del Santa Marinella: Fabio Ceccacci, Daniele Bencini e Stefano Teloni. L’accompagnamento musicale è stato a cura di Piero “er Dudu”. Arbitro Franco Simonante. L’evento si è concluso con una lettera scritta a più mani dagli amici di Tommaso, con gli appunti raccolti da Fabio Vasta e letti da Giordano Mojoli, che ha fatto un racconto accurato sulla storia di Carta. È stato sicuramente il momento maggiormente emozionante, terminato tra gli applausi e qualche lacrima.

