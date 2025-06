CIVITAVECCHIA – Un importante riconoscimento nazionale che rende orgogliosa l’intera città. È quello ottenuto da Ettore Saladini, giovane giornalista civitavecchiese attualmente iscritto alla scuola di giornalismo della IULM di Milano, che si è aggiudicato la prestigiosa borsa di studio del Premio Scalfari, assegnata nell’ambito della Repubblica delle Idee, iniziativa promossa dal quotidiano la Repubblica.

Il sindaco Marco Piendibene ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per il risultato raggiunto da Saladini: «Desidero rivolgere, a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale, le più sentite congratulazioni a Ettore – ha dichiarato –. La notizia ci riempie d’orgoglio: ha ottenuto un riconoscimento che gli consentirà di svolgere sei mesi di formazione nella redazione di Repubblica. Un’opportunità straordinaria, riservata a due giovani talenti italiani under 30, che premia passione, competenza e visione».

Saladini è uno dei due vincitori selezionati per questa edizione del Premio, istituito in memoria del fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, che tra l’altro nacque proprio a Civitavecchia. Un legame simbolico che rende ancora più significativo il traguardo raggiunto dal giovane giornalista.

«In un tempo in cui l’informazione è in continua trasformazione – ha aggiunto Piendibene – vedere un giovane concittadino distinguersi in questo campo è un segnale di fiducia per il futuro. A Ettore va l’abbraccio di tutta la città. Civitavecchia è fiera di te».

