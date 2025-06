TARQUINIA - Ha cercato di nascondersi tra i turisti e i bagnanti ma gli agenti della Polizia di Tarquinia sono riusciti a rintracciarlo in poco tempo.

Un 28enne di origine pugliese è stato arrestato lunedì sera nel corso di controlli predisposti dal Commissariato di Tarquinia sul litorale.

Il fatto è accaduto al Lido di Tarquinia. Il 28enne alla vista della Polizia in zona ha tentato di fuggire sul lungomare senza successo. I poliziotti insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo lo hanno raggiunto e identificato, accertando che il fuggitivo aveva numerosi precedenti di polizia e nei suoi confronti pendeva anche un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, per scontare una pena di reclusione di quattro mesi. E’ stato quindi arrestato e associato al carcere di Civitavecchia.

Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine su tutto il litorale, specie nei fine settimana quando si accende la movida notturna.

