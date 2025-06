Comincia ufficialmente, con il primo annuncio, la campagna estiva di calciomercato per il Civitavecchia. Il direttore sportivo Marco Angelocore ha dichiarato di aver trovato l'accordo con il centrocampista Danilo Ambro, che rappresenta il primo rinforzo in vista del nuovo campionato. Si tratta di un classe 1999 che arriva dall'esperienza con l'Unipomezia, dove ha vinto il girone B di Eccellenza, dopo un’intensa lotta a due con il Montespaccato. È un giocatore che ha fatto molta esperienza in serie C, dove ha raggiunto 38 presenze tra Feralpisalò e Vibonese, società dove ha anche segnato un gol. Cresciuto nella squadra della sua città, il Palermo, dove ha mosso tanti passi nel settore giovanile, ha vestito la maglia rosanero anche dopo la rifondazione del club, che dopo il fallimento era ripartito dalla serie D. Per lui anche tanta esperienza proprio nella quarta divisione nazionale, che potrà garantire al Civitavecchia un elemento dalla tenuta tecnica importante e che potrà rinforzare la mediana. A questo punto ci sarà da capire chi potrebbe liberare un posto nel centrocampo del gruppo di Castagnari, visto che tra questo nuovo ingresso e le modifiche obbligate per il ritorno della regola degli under, probabilmente c’è un po’ di abbondanza nel reparto in mezzo al campo. Intanto per la settimana prossima sono attesi annunci di riconferme e di un altro nuovo arrivo, con il Civitavecchia che dimostra di non essersi fatto trovare impreparato, nonostante abbia potuto cominciare il vero mercato con qualche settimana di ritardo rispetto alle dirette concorrenti, per via della coda per lo spareggio contro la W3 Maccarese.

@RIPRODUZIONE RISERVATA