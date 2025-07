Potrebbe esserci presto un’importante novità nel contesto della pallanuoto civitavecchiese. Un personaggio molto conosciuto, ai box da qualche anno, potrebbe decidere di tornare in pista, o, per meglio dire, in vasca. I rumors si stanno diffondendo molto velocemente in questi giorni, anche perché il soggetto che sarebbe stato coinvolto, è conosciuto ed ancora oggi amato anche a livello nazionale. Al momento bocche cucite sulla questione, anche da parte della società di cui entrerebbe a far parte. Tra i motivi di questi silenzi ci sarebbe anche il fatto che questo tecnico entrerebbe nel club con un ruolo nuovo in un settore completamente nuovo per quanto riguarda il club. Nelle prossime settimane, ma forse anche prima, si potrebbe sciogliere il nodo sulla vicenda. Potrebbe anche essere convocata una conferenza stampa per spiegare le motivazioni che avrebbero portato all’accordo e il progetto che si starebbe mettendo in piedi in questo momento.

@RIPRODUZIONE RISERVATA