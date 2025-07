Prima novità per la Futsal Academy in vista dell’avventura nel campionato di serie B. Il direttore sportivo Andrea Scorpioni ha chiuso l’accordo per l’approdo in squadra di Niccolò Luzzetti, dopo le indiscrezioni che si erano rincorse nelle scorse settimane. Classe 2004, il laterale si è messo in mostra nell' ultima stagione di C2 esplodendo con la maglia dell’Atletico Civitavecchia, mostrando elevate doti tecniche e di personalità, nonostante la sua giovane età.

Dopo aver dimostrato il suo valore nei tornei estivi, Luzzetti si è ripetuto nel campionato regionale cadetto, dando un impulso alla formazione gialloblù e segnando anche uno dei gol con cui l’allora squadra diretta da Simone Tangini vinse il derby contro il Quartiere Campo dell’Oro. Fortemente voluto da Mister Di Gabriele e dal suo staff, è pronto a mettersi a disposizione della squadra per questo momento speciale.

«Mi ha convinto il progetto serio e ambizioso della società - afferma Niccolò Luzzetti – ho percepito fin da subito grande professionalità e voglia di crescere, e credo che questo ambiente sia ideale per migliorarmi sia come giocatore che come persona. Inoltre, la passione che trasmettono dirigenti e staff tecnico è davvero contagiosa. Affrontare la Serie B è una grande opportunità. A livello personale voglio dare il massimo in ogni partita, crescere sotto ogni aspetto e contribuire concretamente ai risultati della squadra. A livello di gruppo, l’obiettivo è costruire una squadra unita, competitiva e capace di giocarsela con tutti, puntando a una stagione di alto livello. Il rapporto con i compagni di squadra e con lo staff è stato ottimo fin da subito. Lo staff è molto preparato e disponibile, sempre pronto a dare consigli utili. Per quanto riguarda i compagni ancora non li conosco tutti bene ma so che mi aiuteranno a integrarmi bene nella squadra».

