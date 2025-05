Come è noto a tutti gli sportivi civitavecchiesi, negli scorsi giorni si è svolto presso il funzionale impianto del Dopolavoro Ferroviario, il prestigioso torneo “Flavio Gagliardini” in ricordo del rinomato calciatore prematuramente scomparso sul medesimo campo di calcio, qualche anno fa.

Presenti decine di atleti delle squadre giovanili della Roma, Grifone, Lazio, Napoli , Spezia, Empoli e Frosinone oltre alla locale società organizzatrice della Onlus Flavio Gagliardini.

Durante la manifestazione, egregiamente organizzata dall’associazione Flavio Gagliardini Onlus, il Presidente Fabrizio Fattori ha voluto omaggiare il suo amico e collega Stefano Pucci, presidente e fondatore della Meiji Kan di karate , società tra le storiche dello sport civitavecchiese fondata quasi 50 anni fa e che ha portato in alto il nome dello sport cittadino , su tutti i tatami del mondo. Con una breve ma sentita cerimonia , svolta proprio sul campo di calcio del Dlf , il Presidente Fabrizio Fattori ed il dirigente Fulvio Gagliardini, fratello del giovane campione scomparso, hanno fatto dono , sabato scorso, di un defibrillatore alla Meiji Kan, consegnandolo al suo Presidente Stefano Pucci, molto soddisfatto per il pensiero avuto nei confronti della sua società.

«Ringrazio di cuore, anche a nome dei miei ragazzi – dichiara Stefano Pucci – la Onlus Flavio Gagliardini per il dono ricevuto come fulgido esempio di solidarietà e collaborazione tra due mondi , il karate ed il calcio, uniti dalla amicizia, dal rispetto dati dall' insegnamento che ci da , in comune, lo sport».

©RIPRODUZIONE RISERVATA